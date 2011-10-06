ЮниКредит Банк расширил функционал интернет - банка для мобильных устройств PDA.UniCredit и приложения Mobile.UniCredit для iPhone

Мы рады сообщить вам, что в конце сентября 2011 г. была существенно улучшена функциональность системы доступа в интернет-банк с мобильных устройств PDA.UniCredit.



Теперь с помощью PDA.UniCredit можно оплатить без комиссии все услуги и сервисы, оплата которых возможна с помощью интернет-банка Enter.UniCredit (всего более 145 услуг с удобной группировкой и поиском необходимой услуги). При этом появилась возможность повторять ранее проведенные операции оплаты услуг из истории операций, что существенно упрощает оплату услуг связи, ЖКХ и т.д. Теперь достаточно выбрать в PDA.UniCredit ранее проведенную операцию из истории и нажать "Повторить".



Кроме того, в меню PDA.UniCredit (pda.unicredit.ru) расширена информация о картах и счетах клиента для более удобной идентификации счета или карты в общем списке или при выборе счета/карты для оплаты, а также добавлена возможность просмотра информации по депозитам и кредитам клиента.



Все перечисленные изменения доступны также в приложении Mobile.UniCredit для iPhone, которое можно скачать в Apple AppStore.