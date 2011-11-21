16 ноября в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» в рамках празднования Дня Банкира состоялась церемония награждения премии «Большие деньги», учрежденная журналом «Итоги» и РСПП совместно с международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.ЮниКредит Банк получил награду в номинации «Иностранный банк года». Премию из рук маэстро Владимира Спивакова получил Михаил Алексеев, председатель правления ЮниКредит Банка.Ежегодная премия «Большие деньги» — одна из старейших и авторитетных в современной истории российского финансового рынка. В 2011 году гостями церемонии стали мэр Москвы Сергей Собянин, ставший обладателем премии «За информационную открытость», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев, а также представители Минфина, руководители крупнейших банков России, главы федеральных ведомств финансового блока Правительства РФ, РСПП.