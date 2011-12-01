Подарите себе незабываемое путешествие по Европе! Воспользуйтесь шансом получить премиальный билет по программе S7 Priority от ЮниКредит Банка с 1 по 25 декабря 2011 года.
Для этого вам нужно:
• Быть держателем кредитной карты S7 Priority - Visa - UniCreditCard
;
• Присоединиться к сообществу «Друзья Банка ЮниКредит
» на информационном портале Banki.ru;
• Рассказать о ваших впечатлениях от получения и обслуживания кредитной карты S7 Priority - Visa - UniCreditCard в разделе «Народный рейтинг
» портала Banki.ru
Станьте автором лучшего отзыва и получите 15 000 бонусных миль по программе лояльности S7 Priority! Обменяйте их на авиабилет и отправляйтесь в волшебное путешествие по Европе!
Бонусные мили дают право на приобретение премиального авиабилета на рейсы 14 авиакомпаний-партнёров программы, в том числе S7 Airlines в соответствии с таблицами маршрутных зон, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте
авиакомпании S7.
С полными условиями участия в конкурсе Вы можете ознакомиться на сайте ЮниКредит Банка
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