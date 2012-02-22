ЮниКредит Банк внедрил технологию 3D Secure для повышения безопасности операций по картам через Интернет

Совершать покупки в интернет-магазинах и оплачивать услуги с помощью карт ЮниКредит Банка не только удобно, но теперь и более безопасно благодаря инновационной технологии 3D Secure, которая обеспечивает дополнительную защиту данных держателя карт международных платежных систем VISA и MasterCard.



3D Secure идентифицирует владельца карты и максимально снижает риск проведения несанкционированных операций. Проверка личности осуществляется в режиме on-line: после стандартного ввода параметров карты на странице интернет-магазина покупатель перенаправляется на страницу ЮниКредит Банка для идентификации владельца карты.



Проверка осуществляется с помощью одноразового пароля, который держатель карты получает на номер мобильного телефона посредством SMS-сообщения. Пароль известен только владельцу карты и Банку. При вводе верного пароля идентификация считается успешной и операция будет одобрена.



Чтобы получать пароли при совершении операций через Интернет, необходимо подключиться к услуге SMS.UniCredit, которая является бесплатной для сервиса 3D Secure. Если клиент уже подключен к данной услуге, то необходимо удостовериться, что номер телефона, который указан в договоре на подключение SMS.UniCredit, актуален.



ЮниКредит Банк стремится обеспечить максимально высокий уровень безопасности средств своих клиентов, в том числе расчетов через Интернет, и с этой целью внедряет самые современные технологические решения. 3D Secure — еще один сервис, который позволит клиентам Банка не беспокоиться за сохранность своих средств при совершении платежей в Интернете.