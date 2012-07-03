Друзья!
Мы объявляем о начале Конкурса на лучший отзыв о личном опыте получения и использования автомобильного кредита в ЗАО ЮниКредит Банк!
В период с 3 июля 2012 по 10 сентября 2012 у Вас есть шанс выиграть один из 3 уникальных призов*: iPad Apple с Wi-Fi + Cellular не менее 32 ГБ или скидку в размере 0,5 % от процентной ставки по действующему автомобильному кредиту** или скидку 1% от процентной ставки при оформлении нового автомобильного кредита! ***
Для участия в Конкурсе нужно:
• Ознакомиться с Правилами проведения Конкурса
• Присоединиться к сообществу "Друзья банка "ЮниКредит Банк"
на информационном портале Banki.ru
• Написать правдивую историю получения и использования автомобильного кредита, оформленного в ЗАО ЮниКредит Банкт в разделе "Народный рейтинг"
на портале Banki.ru
Пусть именно Ваша история покажется самой интересной нашему компетентному жюри! Приз ждет Вас!
С полными условиями участия в Конкурсе Вы можете ознакомиться на сайте ЮниКредит Банка.
*Количество победителей – один. Победитель вправе выбрать один из трех предложенных призов.
** за исключением программ автокредитования с государственным субсидированием, Приз представляет собой сертификат на скидку в размере 0,5% от процентной ставки по действующему автомобильному кредиту, скидка предоставляется со следующего платежа с момента активации сертификата.
*** Приз представляет собой сертификат на скидку в размере 1% от процентной ставки на новый автомобильный кредит. Сертификат на скидку действителен до 31.12.2012