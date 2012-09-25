ЮниКредит Банк поздравляет победителя конкурса «Ура! Я купил автомобиль!»

25 сентября были подведены итоги конкурса историй-отзывов клиентов о том, как был приобретен автомобиль с помощью кредита в ЮниКредит Банке. Мы получили более 160 отзывов, в том числе оформленные в виде стихотворения и музыкальной композиции. Истории были разные: позитивные и жизненные – каждая из них крайне важна для нас и помогает нам делать наш сервис лучше и лучше. Мы благодарны всем за активное участие и творческий подход!



В результате закрытого голосования членами жюри был определен победитель: им стал клиент Челябинского филиала ЮниКредит Банка, автор истории «Автомобили и кредиты в провинции» под ником «kaplan». Мы от всей души поздравляем победителя!



Клиентам, участвовавшим в конкурсе, мы выражаем свою признательность и приглашаем участвовать в наших будущих конкурсах!