Мечтаете о поездке в Европу? Примите участие в конкурсе от ЮниКредит Банка с 8 октября по 12 декабря
и получите шанс выиграть премиальный авиабилет по программе «S7 Приоритет».
Чтобы принять участие в конкурсе ЮниКредит Банка «В мили-метре от билета!»
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1. Убедитесь, что вы являетесь держателем активированной кредитной карты S7 Priority – Visa – UniCreditCard.* Если у Вас еще нет карты S7 Priority – Visa – UniCreditCard, то вы можете оформить ее!
2. Присоединитесь к сообществу «Друзья ЮниКредит Банка»
на портале Banki.ru.
3. Расскажите о ваших впечатлениях, связанных с оформлением и обслуживанием кредитной карты S7 Priority – Visa – UniCreditCard в разделе «Народный рейтинг» портала Banki.ru.
3 победителя конкурса «В мили-метре от билета!»
получат бонусные мили по программе лояльности «S7 Приоритет»**, которые можно обменять на авиабилет в одну из стран Европы.
1 место – 25 000 бонусных миль
2 место – 15 000 бонусных миль
3 место – 7 500 бонусных миль
Подробнее о конкурсе узнайте в специальном разделе
на сайте http://bit.ly/SOOKzc
*К участию в конкурсе также допускаются клиенты, оформившие кредитную карту S7 Priority – Visa – UniCreditCard и активировавшие ее в период проведения конкурса.
**Бонусные мили дают право на приобретение премиального авиабилета на рейсы S7 Airlines и 11 авиакомпаний-партнеров программы в соответствии с таблицами маршрутных зон, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте.