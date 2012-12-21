20 декабря 2012 г. были подведены итоги конкурса историй-отзывов клиентов о кредитной карте S7 Priority - VISA - UniCreditCard. Мы получили более 110 отзывов. Истории были разные, но каждая из них крайне важна для нас и поможет нам делать наш сервис лучше и лучше. Мы благодарны всем за активное участие и творческий подход!
В результате закрытого голосования членами жюри совместно с представителями авиакомпании S7 были определены победители:
1 место
– участник под ником lera.english , автор отзыва Юникредит мир со мной объедет!
Валерия становится обладательницей 25 000 бонусных миль.
2 место
– участник под ником SergeyVRN, автор отзыва S7 Priority
Сергей получит 15 000 бонусных миль.
3 место
– участник под ником lexxch, автор отзыва UniCreditCard & S7 Priority
Алексею будет начислено 7 500 бонусных миль.
Клиентам, участвовавшим в конкурсе, мы выражаем свою признательность и приглашаем участвовать в наших будущих конкурсах!