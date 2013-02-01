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Поделитесь своим мнением о кредитной карте АвтоКарта World MasterCard® на портале Банки.ру — и выиграйте новенький iPad!
Период проведения конкурса:
с 1 февраля по 14 мая 2013 года
Как принять участие
1. Присоединяйтесь к сообществу «Друзья ЮниКредит Банка»
на информационном портале Банки.ру.
2. Расскажите о ваших впечатлениях, связанных с обслуживанием и использованием кредитной карты АвтоКарта World MasterCard, в разделе «Народный рейтинг»
портала Банки.ру.
Обратите внимание, что отзыв должен содержать только достоверную информацию!
3. Станьте победителем конкурса и получите главный приз – iPad Wi-Fi + Cellular 64 Гб.
Внимание! Для участия в конкурсе необходимо, чтобы ваша АвтоКарта World MasterCard была активирована.
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Я взял вашем банке 800 тысяч, плачу регулярно...
Платёж составляет сумму 40100 рублей.
В марте случайно перечислил данную сумму платежа 2 раза, обнаружил что на счете вместо суммы 40 100 образовалось 80 200 рублей...
Я перечислил 40 000 рублей себе обратно на счёт в другом банке, оставив 100 рублей на комиссию...
Срок платежа выпал на воскресенье 20 марта, в понедельник 21-го я увидел что платеж полностью не выполнен - не хватило средств!!!
Оказалось что банку для перевода на 40 тысяч понадобилось снять с меня комиссию 400!!! Рублей....
Всяко бывает - я сразу недостающие 300 рублей кинул на счет... но уже началось:
1. Мне звонили домой и на мобильный 22-го... выясняли что и как.., я возмущался конечно "конскими комиссиями", но что делать - внимательно читайте договор...
Интересно что я выяснил что за такую просрочку будут ещё - О БОЖЕ!!! 27 КПЕЕК!!!! Во вторник 27-го перечислил 10 рублей, чтобы с запасом...
2. Наступила среда - вижу 10 рублей поступило и вдруг: звонит мне сотрудник банка - НА РАБОТУ!!!! и пытается "решить насчет кредита".... 27 копеек недоплаты...
У меня вопрос: ладно тарифы, ладно забыл... но тратить время на звонки когда долг 27 копеек?
Вы адекватные люди?
Вы вообще нормальные?
В тот момент звонка - деньги уже у вас - на кой ладан вы тратите моё время?