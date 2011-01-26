Переводы с карт в другие банки через Enter. UniCredit доступны во регионах присутствия ЮниКредит Банка в России

У клиентов ЮниКредит Банка в декабре 2010 г. появилась возможность делать переводы с рублевых дебетовых карт Банка на счета в другие банки с помощью системы Enter.UniCredit. В самом конце года переводы стали доступны для всех регионов присутствия Банка в России.



Переводы с дебетовых карт производятся по аналогии с переводами с текущих счетов. В настоящее время операция не распространяется на следующие виды карт: кредитные,дополнительные, бизнес, virtuon, prepaid Gift/Travel.