ЮниКредит Банк поздравляет победителей акции «Дистанционные платежи – легко и просто!»

ЮниКредит Банк подвел итоги акции «Дистанционные платежи – легко и просто!», которая проводилась с 15 ноября по 31 декабря 2010 года среди клиентов-пользователей Enter.UniCredit.



Определены 11 победителей, совершивших в период проведения акции максимальное число операций через интернет-банк Enter.UniCredit.



10 победителей акции получили в подарок от ЮниКредит Банка мини-плееры iPod shuffle® (компании Apple™).



Главный приз – новый iPhone 4® (компании Apple™) получила победительница акции, осуществившая за 1,5 месяца более 1000 операций через интернет-банк Enter.UniCredit.

