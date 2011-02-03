Как найти правильный… шкаф?: специальная акция для клиентов

С 1 февраля по 30 апреля 2011 года ЮниКредит Банк проводит специальную акцию для клиентов, оформляющих кредит по программам ипотечного кредитования на покупку квартиры или коттеджа, а также целевой ипотечный кредит.



В рамках акции в день подписания кредитного договора клиентам вручаются сертификаты от компаний-партнёров Банка «Роникон» и «Форема-Кухни», благодаря которым клиенты получают специальные скидки при покупке мебели.

