К «Карте скидок» присоединились дисконт-центры «Фабрика моды» и ресторан «Марракеш»

Среди партнеров дисконтной программы ЮниКредит Банка «Карта скидок» пополнение. Дисконт-центры «Фабрика моды» (магазины распродаж модной одежды) предоставляют скидку 10% при условии оплаты картами Банка. Предложение действительно в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Самаре.



А популярный столичный ресторан «Марракеш», расположенный на Страстном бульваре, предлагает 10% скидку на меню при оплате заказа картой ЮниКредит Банка.



Кроме того, к программе привилегий «Dolce Vita» присоединились магазины «Podium».