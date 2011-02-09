ЮниКредит Банк открыл call-центр в Нижнем Новгороде

В феврале этого года завершился процесс перевода информационного центра ЮниКредит Банка в Нижний Новгород. Таким образом, на сегодняшний день телефонное обслуживание всех клиентов Банка сосредоточено в Москве и Нижнем Новгороде на двух площадках, которые являются резервными и частично взаимозаменяемыми друг для друга.



Сейчас в информационном центре ЮниКредит Банка работает около 200 человек, из них более 60 - в Нижнем Новгороде. Пройдя несколько этапов обучения, а также ряд психологических и профессиональных тренингов, операторы информационного центра 6 дней в неделю осуществляют консультирование розничных клиентов банка по самому широкому кругу вопросов, включая кредитование, операции по счетам, услуги дистанционного банковского обслуживания и т.д.



Контактные номера, а также время работы информационного центра не изменились:

+7(495) 258 72 00 и 8 800 700 7300

8:00 - 22:00 с понедельника по пятницу,

9:00 -18:00 по субботам.

