Присоединяйтесь к ЮниКредит Банку в сетях Facebook и ВКонтакте

Дорогие друзья! С 10 февраля 2011 года ЮниКредит Банк присутствует не только здесь, но и в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Мы приглашаем всех присоединяться к нашей группе и в этих сетях.



И – внимание! - с 10 февраля по 10 марта 2011 г. вы можете поучаствовать в нашем конкурсе «Дарите подарки!», который проходит в сетях Facebook и ВКонтакте. Правила конкурса просты: дарите своим друзьям виртуальные подарки, получайте за это баллы. По итогам дня победитель, набравший наибольшее количество «подарочных» баллов, получает настоящий приз от компании-партнера дня. В праздничные дни (14, 23 февраля и 8 марта) подарков будет в 3 раза больше.



27 городов, 11 компаний-партнеров, 62 подарка. Ежедневно вы будете узнавать, каким будет новый подарок, в каком городе его можно получить и кто из компаний-партнеров его предоставляет.

