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Мне нравится качество обслуживания в банке, но есть один нюанс, из-за которого я скорее всего буду вынужден сменить банк как банк для ведения РКО юрлица - это интернет-банк. Для пользования этим банком нужен обязательно именно windows и обязательно именно internet explorer. То есть никакие другие операционные...
В Ростове-на-Дону состоялся круглый стол по вопросам кредитной поддержки бизнеса с участием администрации области и крупнейших банков, представленных на территории...0 комментариев 935 просмотров
В 2015 году Россия отмечает великий праздник — 70 лет Великой победе. В честь этого события банк «Возрождение» проводит творческий конкурс «Красочный город», благодаря...0 комментариев 945 просмотров
Сегодня рейтинговая служба Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка «Возрождение» на уровне «BB-» по международной шкале...0 комментариев 1 146 просмотров
Нижегородский филиал банка «Возрождение» предоставил безотзывную банковскую гарантию ООО «Жилстрой-НН» в размере 10 млн рублей сроком до 31 декабря 2015 г. для ...0 комментариев 902 просмотра
Банк «Возрождение» уведомляет об изменении условий приема вкладов населения, которые вступают в силу 17 февраля 2015 года. Установлена единая максимальная ставка...0 комментариев 929 просмотров
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