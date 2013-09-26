Принято

Мне нравится качество обслуживания в банке, но есть один нюанс, из-за которого я скорее всего буду вынужден сменить банк как банк для ведения РКО юрлица - это интернет-банк. Для пользования этим банком нужен обязательно именно windows и обязательно именно internet explorer. То есть никакие другие операционные...