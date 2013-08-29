Партнерство — залог успешного бизнеса

Банк «Возрождение» поздравил коллектив Группы Компаний ПИК, как лучшего партнера-застройщика, с профессиональным праздником — Днем строителя.



Группа является одним из ведущих девелоперов жилых проектов в Москве, Московской области и других регионах России. Приоритетная направленность Группы — строительство и реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения.



«Мы начали активное сотрудничество с ГК ПИК в 2011году и гордимся достигнутыми результатами нашей совместной работы. В настоящее время банк „Возрождение“ работает с Группой по всем проектам Московского региона, которые насчитывают 14 жилых комплексов в Москве и Московской области. Кроме того, мы сотрудничаем и в регионах присутствия нашего банка: Ростове-на-Дону, Ярославле, Нижнем Новгороде, Новороссийске. В 2013 году стартовало сотрудничество между представительством компании и филиалом банка в г. Мурманске», — отметил Евгений Дмитриев, начальник департамента розничного кредитования банка «Возрождение».



Банк «Возрождение» подключается к работе по предоставлению ипотечных кредитов покупателям Группы Компаний ПИК с момента начала продаж объектов. С начала 2013 года порядка 500 клиентов ГК ПИК обратились в банк «Возрождение» с целью воспользоваться ипотечными кредитами для улучшения жилищных условий