Банк «Возрождение» улучшил позиции в рейтинге ТОП-1000 самых значимых в мире банков

Банк «Возрождение» занял 790 место среди 1000 самых значимых в мире банков по версии авторитетного британского журнала The Banker.



Исследование включает оценку ключевых бизнес-показателей банков по итогам 2012 года. Основным критерием стал размер капитала 1-го уровня (Tier 1 capital), рассчитываемый в соответствии с базельскими стандартами. У банка «Возрождение» показатель составил $604 млн*, увеличившись на 16% за год. Это позволило банку улучшить свои позиции на 14 пунктов и занять 790-ю строчку в мировом рэнкинге. При этом банк находится на 332-м месте по устойчивости бизнеса, рассчитываемой как отношение капитала первого уровня к активам. У банка «Возрождение» оно составило 8,78%*.



Напомним, что за 2012 год активы банка «Возрождение» выросли до $6,9 млрд. Чистая прибыль составила $77 млн, увеличившись на 55% по сравнению с предыдущим годом и обеспечив рентабельность капитала на уровне 11,9%.