Чистая прибыль банка «Возрождение» за первое полугодие 2013 года составила 521 миллион рублей

Банк «Возрождение» 27 августа опубликовал финансовую отчетность за 1-ое полугодие 2013 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:



Чистая прибыль банка за 6 месяцев 2013 года составила 521 млн рублей ($16 млн).

Активы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% до 216,2 млрд рублей ($6,6 млрд).

Операционный доход до вычета резервов за 6 месяцев 2013 года сохранился на уровне результата 1-ого полугодия 2012 года, составив 7,2 млрд рублей ($219 млн).

Показатель отношения затрат к доходам до вычета резервов составил 59%.

«В первом полугодии 2013 года банк работал в условиях усиления конкуренции за качественных заемщиков на фоне наметившейся стагнации кредитования корпоративного сектора, сокращения темпов роста доходов населения и снижения ставок по комиссионным и кредитным продуктам. Тем не менее, благодаря активной работе с существующей клиентской базой и привлечению компаний из новых целевых сегментов, нам удалось увеличить процентные и непроцентные доходы на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сохранить операционный доход на уровне первого полугодия 2012 года. Адекватное управление операционными расходами и правильная расстановка приоритетов при планировании позволили сохранить коэффициент соотношения затрат к доходам до вычета резервов в рамках целевого диапазона и улучшить операционную прибыль в квартальном соотношении. Однако решающим фактором для финансового результата банка остается уровень резервирования, необходимый для устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе», — отметила Татьяна Гаврилкина, заместитель председателя правления банка.



«Ключевым клиентским сегментом для банка остается малый и средний бизнес. Банк продолжает активно финансировать предприятия данного сегмента, в том числе в рамках реализации государственных программ поддержки МСП, создавая максимально привлекательные условия финансирования бизнеса для своих клиентов, и способствуя, таким образом, увеличению портфеля кредитов субъектам МСП. В августе банк „Возрождение“ использовал в качестве обеспечения по инвестиционному кредиту, выданному компании среднего бизнеса, государственную гарантию. Предоставленная гарантия стала первой в стране в рамках реализации федерального гарантийного механизма, запуск которого был одним их самых ожидаемых событий этого года на рынке господдержки МСП», — прокомментировала Людмила Гончарова, заместитель председателя правления.



«В обслуживании физических лиц акцент делается на увеличение объемов продаж через удаленные каналы. В ближайшее время планируется существенное расширение функционала, предоставляемого клиентам посредством дистанционного банковского обслуживания (услуга „Vbank с тобой“, банкоматы и терминалы) — возрастет количество получателей платежей, увеличится перечень вкладов, открываемых дистанционно, добавится возможность совершения переводов по произвольным реквизитам», — рассказал Марк Нахманович, заместитель председателя правления.



Активы банка с начала 2013 года увеличились на 3,4% до 216,2 млрд рублей, при этом во втором квартале прирост составил 2,8%. Доля ликвидных активов, включающих денежные средства и эквиваленты, кредиты банкам и торговый портфель ликвидных ценных бумаг, выросла за квартал с 21,7% до 22,5%. Доля работающих активов за вычетом резервов по состоянию на 30 июня 2013 года составила 75,5%.



Кредитный портфель до вычета резервов увеличился с начала года на 6,8% за счет роста объема кредитов, выданных корпоративным клиентам, и расширения розничного кредитования, достигнув 166,9 млрд рублей. Во втором квартале рост кредитов замедлился до 1,7%. Объем корпоративного кредитного портфеля не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, но в структуре портфеля произошел сдвиг в сторону крупных кредитов (свыше 750 млн рублей) — их доля увеличилась на 4 п.п. до 39% — что было обусловлено выдачей кредитов в рамках ранее одобренных кредитных линий, а также переходом ряда клиентов в категорию крупных заемщиков за счет увеличения объемов бизнеса и кредитования. Отраслевая структура портфеля остается хорошо сбалансированной — наибольшие доли 29% и 22% приходятся на промышленное производство и торговлю соответственно. Банк также активно кредитует компании строительного, транспортного, сельскохозяйственного и других секторов.



Розничный кредитный портфель вырос за прошедшее полугодие на 11,9% и по состоянию на 30 июня 2013 года достиг 36,8 млрд рублей (+3,2 млрд рублей в течение квартала) за счет активизации ипотечного и потребительского кредитования. Основным драйвером роста ипотечного портфеля во втором квартале на 9% (+2,1 млрд руб.) стало снижение ставок по жилищным кредитам в марте 2013 года. Потребительские кредиты в истекшем квартале выросли на 13,7% (+1,1 млрд руб.) и составили на конец периода 9,4 млрд рублей.



Качество кредитного портфеля оставалось стабильным — доля проблемных кредитов в портфеле банка во втором квартале 2013 года сохранилась на уровне 10,3%. Незначительное увеличение объема проблемной задолженности на 2,3% связано в основном с валютной переоценкой её части, а также некоторым ухудшением качества портфеля в сегменте средних предприятий. В розничном сегменте доля просроченной и обесцененной задолженности практически не изменилась, по ипотечным кредитам она составила 1,8%, по прочим кредитам населению — 5,4% от общей суммы портфеля. Отчисления в резервы под обесценение кредитного портфеля во втором квартале составили 1,3 млрд рублей, при этом 82,3% созданных резервов приходится на ранее обесцененные кредиты двум крупным клиентам. В результате коэффициент покрытия проблемной задолженности резервами вырос за квартал на 5 п.п. и составил 98%. Отношение общей суммы резервов к кредитам, просроченным свыше 90 дней, увеличилось до 123%.



Средства клиентов с начала года выросли на 3,3% до 169,3 млрд рублей. После некоторого снижения в первом квартале текущего года за прошедшие три месяца прирост составил 3,6%, в основном за счет притока срочных вкладов населения в размере 3 млрд рублей (+3,5%) При этом наибольшей популярностью среди розничных клиентов в истекшем квартале пользовались депозиты на срок 18 месяцев. В целом объем ресурсов частных лиц за период увеличился на 4,5% до 107,5 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов выросли в течение второго квартала 2013 года на 1,7% до 60,1 млрд рублей.



Капитал банка во втором квартале увеличился на 0,9% до 21,4 млрд рублей за счет капитализации чистой прибыли. Достаточность капитала первого уровня составила 11,7%, а капитала первого и второго уровня — 14,6%. С мая 2013 года банк начал рассчитывать нормативы достаточности капитала в соответствии с требованиями Базеля III. На 01.07.2013 достаточность базового капитала (норматив Н 1.1.) составила 9,3%, а достаточность собственных средств (норматив Н 1.0.) — 11,49%.



Во втором квартале 2013 года увеличение доходности кредитного портфеля, связанное с активным наращиванием его корпоративной составляющей в конце первого квартала, способствовало росту чистого процентного дохода на 2,6% до 2,2 млрд рублей за квартал, несмотря на увеличение процентных расходов за счет притока новых депозитов под более высокую ставку на 6,1% до 2,4 млрд рублей во втором квартале 2013 года. В целом, рост доходности чистых работающих активов до 11,46% (+22 б.п. за квартал) опередил увеличение стоимости фондирования, составившей 5,04% (+20 б.п. за квартал). В результате во втором квартале чистый процентный спред прибавил 2 б.п. и достиг 6,42%, а чистая процентная маржа увеличилась на 4 б.п. до 4,2%.



Чистый комиссионный доход банка вырос во втором квартале 2013 года на 9,8% до 1,2 млрд рублей на фоне активизации расчетных операций корпоративных и розничных клиентов (+32% за квартал).



Доходы от операций на финансовых рынках увеличились за прошедший квартал на 12,6%. Банк активно использовал представившиеся благодаря волатильности валютных курсов возможности — доход от операций с иностранной валютой вкупе с переоценкой принесли банку доход 172 млн рублей, что на 24,6% выше, чем в первом квартале 2013 года.



Операционный доход до вычета резервов увеличился по сравнению с первым кварталом 2013 года на 5,1% до 3,7 млрд рублей, при этом доля непроцентных доходов в общем объеме выросла до 39%.



Операционные расходы прибавили за квартал 2,1% и составили за прошедшие три месяца 2,1 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2012 года затраты за шесть месяцев текущего года увеличились всего на 1,2%. Основной составляющей показателя по-прежнему остаются затраты на персонал — 1,3 млрд рублей во втором квартале, более 75% которых приходятся на фонд заработной платы менеджеров, специалистов и обслуживающего персонала банка. При этом показатель отношения затрат к доходам до вычета резервов улучшился на 1,7 п.п. и достиг 58,2% за квартал.



Операционная прибыль банка до вычета резервов за прошедшие три месяца выросла на 9,5% и составила 1,5 млрд рублей, отражая улучшение показателей по основной деятельности банка. Отношение прибыли до вычета резервов и налогов к капиталу увеличилось на 216 б.п. до 28,8% за квартал. Тем не менее, высокий уровень отчислений в резервы, связанный с необходимостью досоздания резервов по ранее обесцененным кредитам, привел к снижению квартальной чистой прибыли до 188 млн рублей (-43,5% по сравнению с предыдущим кварталом). Всего в первом полугодии 2013 года чистая прибыль составила 521 млн рублей, обеспечив рентабельность капитала 4,9%.