Банк «Возрождение» присоединился к государственной программе льготного автокредитования

Банк «Возрождение» приступил к оформлению заявок на автокредиты в рамках Программы выдачи автокредитов с государственным субсидированием процентных ставок. Согласно условиям Программы, государство субсидирует будущим автовладельцам часть процентов по кредиту в размере 2/3 ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент выдачи кредита, в течение всего срока кредитования.



«На сегодняшний день с учетом действующей ставки рефинансирования 8,25%, кредит по льготной программе кредитования можно получить по ставке от 8 до 12% годовых. Данные условия существенно ниже действующих условий по стандартному кредитному продукту на приобретение автотранспорта», — отметил заместитель начальника департамента розничного бизнеса банка «Возрождение» Олег Коркин.



Кредит в рамках программы с государственным субсидированием выдается в рублях на срок до 3-х лет и предоставляется на новые автомобили иностранного или российского производства стоимостью не более 750 тыс. рублей, полная масса которых не превышает 3,5 тонны. Минимальный размер первого взноса — 15% от стоимости автомобиля, при этом по условиям банка «Возрождение» для оформления кредита достаточно предоставить всего 2 документа — паспорт гражданина РФ и справку о доходах, а также сведения, подтверждающие соответствие автомобиля условиям Программы.



Программа льготного автокредитования действует во всех филиалах банка «Возрождение». Более подробно с условиями кредитных программ на приобретение автомобиля можно ознакомиться в разделе «Автокредитование» на официальном сайте банка.