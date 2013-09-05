Алексей
("Возрождение")
05.09.2013 10:46
Банк «Возрождение» принимает добровольные пожертвования в пользу пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке
Банк «Возрождение» осуществляет прием денежных средств в качестве добровольных пожертвований пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.
Перевод добровольных пожертвований осуществляется без комиссии и без очереди на счета Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» и Правительства Хабаровского края.
Получатель
Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
ИНН 7728014523
КПП 772801001
Расчетный счет 40703810800020008563 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225
Назначение платежа
Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке в 2013 году
Получатель
УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края л/сч 05222000060)
ИНН 2700000786
КПП 272101001
Расчетный счет 40302810600002000233 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
БИК 040813001
ОКАТО 08401000000
Назначение платежа
Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Хабаровском Крае
Перечислить денежные средства можно в любом офисе банка «Возрождение».
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