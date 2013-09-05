Банк «Возрождение» принимает добровольные пожертвования в пользу пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке

Банк «Возрождение» осуществляет прием денежных средств в качестве добровольных пожертвований пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.



Перевод добровольных пожертвований осуществляется без комиссии и без очереди на счета Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» и Правительства Хабаровского края.



Получатель

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

ИНН 7728014523

КПП 772801001

Расчетный счет 40703810800020008563 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва

БИК 044525225

Корреспондентский счет 30101810400000000225

Назначение платежа

Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке в 2013 году



Получатель

УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края л/сч 05222000060)

ИНН 2700000786

КПП 272101001

Расчетный счет 40302810600002000233 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю

БИК 040813001

ОКАТО 08401000000

Назначение платежа

Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Хабаровском Крае

Перечислить денежные средства можно в любом офисе банка «Возрождение».