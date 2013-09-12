Благодаря банку «Возрождение» досрочно завершится строительство детского сада в ЗАТО «Сибирский»

Банк «Возрождение» предоставил кредит в сумме 18 млн рублей муниципальному автономному детскому образовательному учреждению — детскому саду № 3 «Солнышко». Детский сад находится в ЗАТО «Сибирский», денежные средства необходимы на завершение строительства и приобретение оборудования для запуска объекта.



«Мы всегда стараемся найти оптимальное решение для наших клиентов. Благодаря полученным средствам строительство детского сада будет завершено досрочно, уже в текущем году. Дети жителей ЗАТО „Сибирский“ смогут посещать его уже с октября этого года», — прокомментировал событие управляющий Барнаульским филиалом банка Андрей Шагаев.



Глава администрации ЗАТО «Сибирский» Сергей Драчев лично выразил искреннюю признательность и благодарность коллективу Барнаульского филиала банка «Возрождение»: «Благодарю за своевременную поддержку, отзывчивость, профессионализм и активное участие в финансовом обеспечении при решении социально-значимого для нашей территории вопроса — скорейшего ввода в строй нового детского сада, который станет уютным домом более чем для 200 ребятишек. С удовлетворением отмечаю, что сотрудники столь авторитетного в банковской сфере кредитного учреждения показали достойный пример конструктивного взаимодействия с нашим муниципалитетом».