Банк «Возрождение» подтвердил позиции в пятерке банков по объему ипотеки первичном рынке

Банк «Возрождение» занял 5 место по объему кредитов, выданных на приобретение квартир на первичном рынке по данным агентства «Русипотека». Всего в 1 полугодии 2013 года банк выдал 2542 ипотечных кредита на сумму 5,6 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей составили кредиты на приобретение жилья на первичном рынке.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост объема выданных ипотечных кредитов составил 14,2%. «Наши основные заемщики — это клиенты, покупающие жилье эконом-класса на первичном рынке в Москве и Подмосковье. В прошлом году размер кредита составлял в среднем 2,2 млн рублей. В этом году цены на недвижимость выросли, мы наблюдаем закономерное увеличение среднего размера кредита до 2,5 млн рублей и, как следствие, рост объема выдач».



По итогам полугодия портфель ипотечных кредитов банка «Возрождение» составил 19,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 21% или 3,4 млрд рублей. Основным драйвером роста ипотечного портфеля стало снижение ставок по жилищным кредитам в марте этого года. На 01.07.2013 г. на долю ипотеки приходится более 64,5% розничного кредитного портфеля банка.