Банк «Возрождение» и ХК «Кловер Групп» приглашают принять участие в ипотечной субботе

21 сентября 2013г. состоится ипотечная суббота, которая будет проходить в офисе продаж ЖК «Лесной уголок» по адресу: МО, г. Химки, ул. Опанасенко, д. 5 — Ленинский пр-т, вл. 33-35.



В ипотечной субботе примут участие специалисты банка «Возрождение», которые предоставят подробную информацию по ипотечному кредитованию на приобретение квартир в данных жилом комплексе и помогут сразу оформить заявку на кредит. Консультации будут проводиться в офисе продаж с 10:00 до 17:00.



Более подробную предварительную информацию о жилом комплексе «Лесной уголок», его расположению, планировках и стоимости квартир можно получить на сайте ХК «Кловер Групп» www.clovergroup.ru и по телефону 8 (495) 662-33-62.