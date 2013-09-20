Банк «Возрождение» снижает ставки по ипотечным кредитам

Банк «Возрождение» снижает ставки до 12,5% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым на приобретение квартир в строящихся домах (способ реализации — ДДУ, ЖСК, предварительный договор) и на приобретение квартир на вторичном рынке под залог приобретаемой квартиры. Данные условия действуют до 31.10.2013г.



Таким образом, процентная ставка по основным ипотечным кредитным программам «Квартира 2013» и «Квартира-новостройка 2013» будет от 12,5% годовых в рублях.



«Максимальное снижение ставок коснулось самых востребованных кредитов с небольшим первоначальным взносом и длительными сроками кредитования, — отметил начальник департамента розничного бизнеса банка „Возрождение“ Евгений Дмитриев, — Мы уверены, что снижение ставок даст возможность еще большему количеству клиентов реализовать планы по покупке жилья с помощью ипотечных программ нашего банка, при этом сделать это максимально комфортно и выгодно», — добавил он. Предложение действует ограниченный период.