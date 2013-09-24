Банк «Возрождение» поддержал в Волгодонске Всероссийский день бега — «Кросс Наций-2013»

20 сентября в г. Волгодонске прошел Всероссийский день бега — «Кросс Наций-2013», организованный комитетом по физической культуре и спорту г. Волгодонска и банком «Возрождение». На площади «Победы» собрались более 1700 участников пробега: школьники, воспитанники детских садов, детско-юношеских спортивных школ, студенты, спортсмены, ветераны спорта, чиновники и люди, которые ведут здоровый образ жизни.



Поддержать участников забега прибыли руководители Администрации города и Городской думы, которые не только пожелали успехов участникам, но и сами приняли активное участие в агитационном забеге.



Уже на протяжении нескольких лет банк «Возрождение» является главным организатором и партнером Всероссийского дня бега — «Кросс Нации» в г. Волгодонске. Количество участников растет из года в год: от 200-300 спортсменов до 1700 человек.



«Дети — это наше настоящее и будущее. И нам не безразлично, какими они вырастут. Этот пробег мы рассматриваем не как разовую акцию, а как реальный вклад в активное вовлечение молодого поколения в занятие физической культурой и спортом», — прокомментировал Сергей Студеникин, заместитель управляющего Волгодонским филиалом банка «Возрождение».



«Кросс Наций» состоял из 26 забегов по 19 возрастным категориям, легкоатлеты преодолевали 300, 800 и 1500 метров.