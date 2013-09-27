Банк «Возрождение» примет участие в выставке-ярмарке квартир "Недвижимость-2013

Сотрудники банка «Возрождение» примут участие в круглом столе на тему «Жителям московского региона современное, качественное и доступное жилье» в рамках ежегодного городского специализированного Форума «Недвижимость-2013», который состоится 27 сентября в Центральном Доме Художника на Крымском Валу с 12.00 до 14.00.





Также в рамках Форума банк «Возрождение» примет участие в семинаре «Ипотека на рынке новостроек», инициатором которой является компания «Est-a-tet».





Все желающие смогут получить консультации менеджеров по ипотечным продуктам банка «Возрождение» на стенде партеров, среди которых: АН Эст-а-тет Новостройки, ЛСР Недвижимость, ГК Мортон, АН Домус Финанс, АН Бест-Новострой.