Банк «Возрождение» улучшил позиции в рейтинге «Эксперт 400»

Банк «Возрождение» улучшил позиции среди 400 крупнейших российских компаний, показавших по итогам 2012 года самые высокие объемы выручки, а также вошел в первую сотню 200 крупнейших публичных компаний по данным агентства «Эксперт РА», демонстрирующих высокие показатели рентабельности и доходности и при этом хорошо оцененных рынком.



Рейтинг «Эксперт-400» составляется на основе показателей, характеризующих объем реализации продукции (работ, услуг), либо близких к ним по экономическому смыслу. Для банков это сумма процентных и комиссионных доходов (до вычета расходов) согласно отчетности по МСФО. У банка «Возрождение» данный показатель составил 22 114 млн рублей, что обеспечило 316 место в рейтинге (+6 позиций по сравнению с рейтингом прошлого года). Из них на процентные доходы пришлось 16 611 млн рублей, большую часть которых банку принесло кредитование предприятий, в первую очередь компаний малого и среднего бизнеса, а также ипотечное кредитование. Комиссионные доходы составили 5 503 млн рублей, значительную часть которых банк заработал предоставляя обслуживание по расчетным и кассовым операциям, а также по проведению расчетов с помощью банковских карт.



Место компании в рейтинге «Капитализация-200» зависит от её рыночной капитализации, которая рассчитывается как произведение цены обыкновенных акций и их количества. Капитализация банка «Возрождение» составила 253,9 млн долларов США, что позволило ему занять 99 позицию рейтинга.