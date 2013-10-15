Банк «Возрождение» аккредитовал жилой комплекс «Апельсин» в Волгодонске, возводимый ГК «Новые технологии»

Банк «Возрождение» пополнил список аккредитованных новостроек жилым комплексом «Апельсин», расположенным по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина, 49/2 — который возводит ГК «Новые технологии».



«Это новый проект с большими перспективами. Банк „Возрождение“ всегда готов к сотрудничеству с надежными партнерами — проверенными временем и имеющими высокий авторитет на рынке недвижимости», — сказал в своем интервью Вадим Титов, заместитель управляющего Волгодонским филиалом банка «Возрождение».



«Благодаря нашему сотрудничеству покупатели жилья в ЖК „Апельсин“ могут приобрести квартиру на этапе строительства по специальной ипотечной программе банка „Возрождение“ — „Квартира-Новостройка 2013“, при этом для получения кредита не нужны ни поручители, ни дополнительные залоги», — добавил он.



Согласно ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2013» минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет от 10% стоимости жилья, ставка на весь срок кредитования 12,5% годовых, максимальный срок кредита — до 30 лет. Комиссия за рассмотрение заявки, организацию и сопровождение кредита не взимается. Возраст заемщика от 18 до 65 лет (на момент выдачи и погашения кредита соответственно). Подтверждение дохода возможно по форме 2НДФЛ и форме банка. Сроки принятия решения банком о предоставлении кредита либо отказе в кредитовании — от 1 до 5 дней, положительное решение по заявке действует 2 месяца.



«Привлечение новых партнеров — это не только расширение возможностей покупателей, но и показатель надежности вложения средств в строящийся жилой комплекс „Апельсин“», — говорит Любовь Ивановна Усова, директор Центра сделок с Недвижимостью «Ваш дом» (официальный дилер ГК «Новые технологии).



Жилой комплекс «Апельсин» расположен в районе квартала В-у, рядом с детской поликлиникой по ул. Гагарина. Поблизости находятся все необходимые объекты городской инфраструктуры: школы, детские учреждения, рынок, магазины. Квартал В-у отличается хорошей транспортной доступностью: отсюда легко добраться в любой район города.



В комплексе «Апельсин» также предусмотрено возведение собственной социальной и бытовой инфраструктуры. В планах застройщика дизайнерская отделка мест общего пользования и улучшенное благоустройство и озеленение прилегающей дворовой территории. Проектная декларация размещена на сайте: newteh.ru.



Более подробную информацию по расчету стоимости ипотечного кредита вы можете получить в офисах банка «Возрождение» или по тел.: 8-800-777-0-888 (Звонок по России бесплатный).



Справка о компании

Группа компаний «Новые технологии» работает с 2003 года. Компания занимается строительством современного и комфортного жилья и стремится к снижению стоимости квартир при высоком качестве. В группу компаний входят строительные фирмы ООО ПСФ «Новые технологии, ООО «НТ-СтройИнвест» и компания ООО Центр Сделок с Недвижимостью «Ваш дом», оказывающая риэлтерские услуги, в том числе продает вновь построенное нашей компанией жилье и оказывает посреднические услуги на вторичном рынке жилья.