Банк «Возрождение» — один из лидеров по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу по итогам 2012 года

Банк «Возрождение» занял пятое место в рэнкинге «ЭКСПЕРТ РА» по объему кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса за 2012 г. За год объем выданных банком кредитов субъектам МСП увеличился на 15% и составил более 225,7 млрд рублей.



«Доля кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, стабильно превышает половину корпоративного кредитного портфеля банка. Этот показатель — не тенденция последнего года, а результат долгосрочной стратегии. Мы позиционируем себя как банк для малого и среднего бизнеса, любим и умеем работать с данным сегментом, и делаем все, чтобы нашим клиентам были доступны самые актуальные программы развития бизнеса», — отметила заместитель председателя правления банка Людмила Гончарова.



Банк «Возрождение» участвует в государственных и международных программах поддержки субъектов МСП, а также непосредственно в разработке и реализации новых инструментов господдержки. В частности, в июле 2013 года банк «Возрождение» первым предоставил инвестиционный кредит, частично обеспеченный банковской гарантией ОАО «МСП Банк», которая была выдана в рамках федерального Гарантийного механизма.



Банк «Возрождение» с 2010 года активно использует потенциал государственной Программы финансовой поддержки МСП, также реализуемой через МСП Банк. В рамках данной программы банк предлагает различные кредитные продукты, направленные, в том числе, на финансирование инвестиционных проектов субъектов МСП: «ФИМ Целевой», «МСП — Идея» и «МСП — Маневр». Эти продукты особенно актуальны в условиях ограниченности долгосрочных ресурсов на рынке кредитования МСП. Клиенты банка «Возрождение» получают кредиты сроком до 7 лет, что в совокупности с привлекательной процентной ставкой 12,25% и существенными объемами финансирования — до 150 млн рублей на каждый проект — делают данные продукты идеальными инструментами для развития бизнеса. Общий объем кредитов субъектам МСП, выданных банком «Возрождение» в ходе реализации программы, превышает 22 млрд рублей.



Партнерами банка по финансированию МСП являются также региональные гарантийные фонды в 15 регионах присутствия банка и иные организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП. На сегодняшний день объем поручительств фондов, которые банк принял в качестве обеспечения по кредитам, превысил 1,5 млрд рублей, что позволило профинансировать МСП в объеме более 3,2 млрд рублей. Банк «Возрождение» активно увеличивает число партнеров по программам господдержки субъектов МСП, стараясь обеспечить заемщикам максимально комфортные условия кредитования во всех регионах своего присутствия.