Банк «Возрождение» аккредитовал жилой квартал «Ботанический сад» в Воронеже

Банк «Возрождение» аккредитовал жилой комплекс строительной компании «ВЫБОР», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Шишкова, д.140б, позиция 1.



Покупатели жилья в новостройке могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2013»: минимальный размер первоначального взноса по кредиту — от 10% стоимости жилья, ставка на весь срок кредитования — 12,50%, максимальный срок кредита — до 30 лет. Комиссия за рассмотрение заявки, организацию и сопровождение кредита не взимается. Возраст заемщика — от 18 до 65 лет (на момент выдачи и погашения кредита соответственно). Подтверждение дохода возможно по форме 2НДФЛ и форме банка. Сроки принятия банком решения по кредитной заявке — от 1 до 5 дней, положительное решение действует 2 месяца.



Жилой комплекс «Ботанический сад» включает 17 и 25-этажные многоквартирные дома, состоящие из 40 блок-секций (подъездов). Общая площадь квартир от 42,23 до 100,46 кв.м. Комплекс расположен в экологически чистом месте с развитой социальной инфраструктурой (детский сад, школа, спортивно-оздоровительные объекты — 1600 кв.м.) в непосредственной близости от ботанического сада и центрального парка культуры и отдыха «Динамо». 2/3 границы участка обрамлены лесными насаждениями, входящими в природную зону Воронежской области. В транспортной доступности находятся ТРЦ «Московский проспект», «Арена», гипермаркеты «О`КЕЙ», «Линия», детские сады № 102, № 105, № 141, СОШ № 29 и № 47, городская поликлиника № 3, учебные корпуса ВГУ.



Срок сдачи в эксплуатацию I очереди — IV квартал 2014г. Проектная декларация размещена на сайте: www.vyborstroi.ru.



Справка о компании

Строительная компания ООО «ВЫБОР» основана в 1997 году. Базовая специализация застройщика — строительство и реализация жилья улучшенного типа в кирпичном и каркасно-монолитном исполнении. Обслуживание домов осуществляет ТСЖ «ВЫБОР-СЕРВИС».