Клиенты подтвердили свою лояльность банку «Возрождение»

Исследование TNS опыта сотрудничества с банком «Возрождение» корпоративных клиентов его целевого сегмента — малого и среднего бизнеса — продемонстрировало высокий уровень лояльности клиентов и их удовлетворенности обслуживанием в банке.



Анализ результатов опроса клиентов показал, что для банка характерны высокий уровень удержания клиентов, более 80%* из которых готовы не только работать с банком и в дальнейшем, но и рекомендовать его своим клиентам, контрагентам и партнерам. Данная оценка обусловлена в первую очередь ответственностью, профессионализмом и оперативностью клиентских менеджеров, выстраиванием работы банка на основе потребностей клиентов, а также надежностью банка в целом.



«Самая объективная оценка результатов нашей работы — мнение клиентов, и мы рады видеть его улучшение по ряду значимых для нас показателей, — прокомментировала заместитель председателя правления банка „Возрождение“ Людмила Гончарова. — Исследование нам предоставило возможность получить детальный анализ потребностей и интересов нашего целевого сегмента — малого и среднего бизнеса. В 2014 году задачи дальнейшего развития МСБ мы поставили в числе своих приоритетов. Мы продолжим уделять особое внимание поддержке и продвижению сильных сторон банка: умению стать настоящим партнером по бизнесу, внимательному отношению к потребностям клиентов, надежности, а также скорости и профессионализму обслуживания».