Начальник департамента розничного бизнеса Банка «Возрождение» Евгений Дмитриев примет участие в онлайн-конференции по ипотеке

6 ноября на портале «Индикаторы рынка недвижимости» состоится онлайн-конференция «Правильная ипотека для требовательного заемщика: как не прогадать, покупая квартиру в кредит». На вопросы читателей ответят начальник департамента розничного бизнеса банка «Возрождение» Евгений Дмитриев и заместитель начальника управления предпродажной подготовки и маркетинга Группы Компаний ПИК Елена Кураткина.



Несмотря на заявления экспертов о снижении темпов роста выдачи ипотечных кредитов, в целом популярность этого инструмента повышается. Причем, если на вторичном рынке доля ипотечных сделок составляет около трети, новостройки в кредит покупают почти в половине случаев.



В борьбе за клиента девелоперы стараются заручиться поддержкой банков, чтобы покупателям было легче найти дополнительное финансирование для сделки. Банки, в свою очередь, расширяют ассортимент ипотечных программ, чтобы они соответствовали различным потребностям клиентов.



Как выбрать наиболее подходящую кредитную программу? Каковы сейчас требования банка к заемщику? На какую ставку можно рассчитывать при покупке квартиры в новостройке?



Заходите на страницу онлайн-конференции и присылайте вопросы уже сейчас.