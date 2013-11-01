«VISA оплатит Ваши подарки», купленные по картам банка «Возрождение»

Платежная система VISA и банк «Возрождение» проводят совместную акцию «VISA оплатит Ваши подарки!» для держателей банковских карт. Клиенты банка, совершившие в период с 1 ноября по 31 декабря более 1 безналичной оплаты покупки стоимостью от 300 рублей по картам VISA, получают шанс вернуть все потраченные в период акции деньги (но не более 30 000 рублей). В акции участвуют все операции по безналичной оплате покупок.