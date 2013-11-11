Ипотека банка «Возрождение» лидирует на первичном рынке недвижимости

Банк «Возрождение» по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» вошел в число банков наиболее активно работающих на ипотечном рынке первичной недвижимости.



В ходе IV Ежегодной конференции «Ипотека в России: время новостроек» банк «Возрождение» был удостоен диплома за вклад в развитие ипотеки на первичном рынке недвижимости.



«Основным драйвером роста ипотечного кредитования на первичном рынке жилья для нас по-прежнему остается реализация множества совместных программ, реализуемых нашим банком с крупнейшими партнерами-застройщиками и риэлторами. Мы анализируем динамику на рынке ипотечного кредитования в целом и, в свою очередь, придерживаемся активной позиции участника ипотечного рынка по кредитованию», — отметил начальник департамента розничного бизнеса банка «Возрождение» Евгений Дмитриев.



В рамках кредитования на первичном рынке банк «Возрождение» предлагает своим клиентам акцию «Квартира-новостройка 2013», по условиям которой можно приобрести квартиру на этапе строительства у аккредитованного банком застройщика за счет средств ипотечного кредита, при этом минимальный размер первоначального взноса по кредиту составит 10%, минимальная ставка на весь срок кредитования — 12,5%, максимальный срок кредита — 30 лет.



Программа позволяет приобрести квартиру путем участия в строительстве новостройки по предварительному договору или договору долевого участия в соответствии с федеральным законом № 214-ФЗ.



Банк предлагает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита, в частности: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита через банкоматы банка, Интернет — банкинг и мобильное приложение на телефоне.



Об «Эксперт РА»

«Эксперт РА» — крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 15-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.



На сегодняшний день агентством присвоено более 600 индивидуальных рейтингов. «Эксперту РА» принадлежит 1-е место и 40% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.