Банк «Возрождение» аккредитовал ЖК «Циолковский» в городе Рязань

Банк «Возрождение» аккредитовал жилой комплекс «Циолковский» строительной компании ЗАО «Группа компаний «ЕДИНСТВО», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, 87.



Покупатели жилья в новостройке могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2013»: минимальный размер первоначального взноса по кредиту — 10% стоимости жилья, ставка на весь срок кредитования — 12,50%, максимальный срок кредита — до 30 лет. Комиссия за рассмотрение заявки, организацию и сопровождение кредита не взимается. Возраст заемщика — от 18 до 65 лет (на момент выдачи и погашения кредита соответственно). Подтверждение дохода возможно по форме 2-НДФЛ и по форме банка. Сроки принятия банком решения по кредитной заявке — от 1 до 5 дней, положительное решение действует 2 месяца.



Жилой комплекс «Циолковский» представляет собой четырех секционное здание, включает в себя 222 квартиры, нежилые помещения и подземную автопарковку, которая состоит из 63 машиномест. Комплекс расположен в центре города с развитой социальной инфраструктурой (детский сад, школа, поликлиника) в непосредственной близости от Рязанского Государственного областного театра драмы. На территории двора проектом предусмотрены элементы благоустройства: озеленение свободных от застройки участков, площадка для отдыха взрослых, детская игровая площадка.



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