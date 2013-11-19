Банк «Возрождение» аккредитовал ЖК «Полетаевский» в городе Рязань

Банк «Возрождение» аккредитовал жилой комплекс «Полетаевский» строительной компании ЗАО «Группа компаний «ЕДИНСТВО», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Татарская, д. 93.



Покупатели жилья в новостройке могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2013»: минимальный размер первоначального взноса по кредиту — от 10% стоимости жилья, ставка на весь срок кредитования — 12,50%, максимальный срок кредита — до 30 лет. Комиссия за рассмотрение заявки, организацию и сопровождение кредита не взимается. Возраст заемщика — от 18 до 65 лет (на момент выдачи и погашения кредита соответственно). Подтверждение дохода возможно по форме 2-НДФЛ и по форме банка. Сроки принятия банком решения по кредитной заявке — от 1 до 5 дней, положительное решение действует 2 месяца.



Жилой комплекс «Полетаевский» представляет собой двухсекционное здание, включает в себя 296 квартир, торгово-офисные помещения и подземную автостоянку, которая состоит из 185 машиномест. Комплекс расположен в Железнодорожном округе города Рязани, оснащен автономным газовым отоплением. Во всех квартирах оборудованы линии телефона, кабельного телевидения, Интернета, видеодомофона. Запланировано устройство пандусов при входных группах в жилую и нежилую часть. На территории двора проектом предусмотрено озеленение свободных от застройки участков и детская игровая площадка.



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