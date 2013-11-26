В банке «Возрождение» состоялся семинар «Безопасное использование банковских карт, банкоматов и Интернет-банка. Новые возможности»

Банк «Возрождение» провел очередной семинар из цикла «СМИ как главный проводник финансовой грамотности населения» — «Безопасное использование банковских карт, банкоматов и Интернет-банка. Новые возможности». Проведение мероприятия было обусловлено не только потребностью журналистов Московской области узнать о финансовых продуктах на основе банковских карт, но и необходимостью освещения рисков, связанных с использованием современных технологий.



Со вступительным словом выступил заместитель председателя правления банка «Возрождение» Марк Нахманович. В своей приветственной речи он подчеркнул значимость роли, которую играют СМИ в формировании финансовой грамотности населения, ведь именно журналисты способны доступно изложить информацию для читателей.



Специалисты банка «Возрождение» в своих выступлениях рассказали журналистам о бесконтактных платежах, технологии 3D Secure, повышающей уровень безопасности при совершении операций в сети Интернет и обозначили разницу между потребительским кредитом и кредитной банковской картой. Отдельная презентация была посвящена новой кобрендинговой карте «Весь мир с тобой», которую банк «Возрождение» выпускает совместно с компанией iGlobe.ru. Карта позволяет накопить мили, совершая повседневные покупки, и потом оплатить ими перелет или гостиницу.



«В нашей стратегии построения долгосрочных отношений с клиентами важнейшим фактором является качество обслуживания и удовлетворенность клиентов. Банкоматная сеть банка „Возрождение“ в Московской области насчитывает более 540 устройств, которые расположены в 170 населенных пунктах и обеспечивают доступ к наличности в самых удобных местах. Мы уже обучили наших клиентов совершать разнообразные операции с помощью банкоматов. И теперь инвестируем в возможности клиента провести платеж или совершить другую операцию в наиболее комфортных для него условиях — дома, на рабочем месте, в пути, используя возможности Интернет и мобильного банкинга. В идеале клиент должен заходить в банк только один раз: заключил договор, оформил карту — и все, далее дистанционное взаимодействие», — заключил Марк Нахманович, заместитель председателя правления банка «Возрождение».