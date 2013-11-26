Прибыль банка «Возрождение» за 9 месяцев 2013 года составила 768 млн рублей

Банк «Возрождение» сегодня опубликовал результаты 9 месяцев 2013 года по Международным стандартам финансовой отчетности:

Активы увеличились c начала года на 3,6% до 216,7 млрд рублей ($6,7 млрд).

Операционный доход до вычета резервов сохранился на уровне результата за 9 месяцев 2012 года 11,0 млрд рублей ($339 млн).

Чистая прибыль за 9 месяцев 2013 года составила 768 млн рублей ($24 млн).

Показатель отношения затрат к доходам за 3 квартала составил 58,0%.

«В третьем квартале продолжилось замедление экономического роста и снижение деловой активности предприятий. Однако, продолжая целенаправленную работу со своими традиционными клиентскими сегментами — МСП и розницей — мы добились последовательного улучшения операционных результатов. В течение последних трёх месяцев отчетного периода банк стремился к наиболее эффективному размещению привлеченных ресурсов в работающие активы. Благодаря этому, мы достигли оптимального уровня соотношения кредитов и депозитов, а также восстановили чистую процентную маржу до целевого уровня. Тем не менее, необходимость завершить процесс досоздания резервов по ранее обесцененным кредитам привела к снижению чистой прибыли в годовом соотношении», — отметил заместитель председателя правления Андрей Шалимов.



Активы банка выросли с начала года на 3,6%, составив 216,7 млрд рублей, причем основной рост пришелся на 2 квартал. За прошедшие три месяца банк «Возрождение» увеличил долю работающих активов на 2,9 п.п. до 78,4%, благодаря размещению свободных денежных средств в кредитный портфель и портфель ценных бумаг. Объем кредитов несколько превысил объем привлеченных клиентских средств, в результате чего коэффициент отношения кредитов до вычета резервов к депозитам вырос за квартал почти на 3 п.п. до 101,5%, что свидетельствует об эффективном использовании ресурсной базы.



Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 11% с начала года до 173 млрд рублей, что соответствует финансовому плану банка. В третьем квартале рост кредитного портфеля составил 3,7%, ускорившись на фоне расширения розничного и корпоративного кредитования.



Объем портфеля кредитов юридическим лицам прибавил за квартал 1,9% и составил 132,6 млрд рублей. За прошедшие три месяца банк увеличил портфель в ключевом для себя сегменте малого и среднего бизнеса на 2% до 80,0 млрд рублей благодаря активной работе с существующей клиентской базой и привлечению новых клиентов. Портфель кредитов крупным заемщикам вырос на 1,2 млрд рублей до 52 млрд рублей в основном за счет выдачи кредитов нескольким новым заемщикам. Отраслевая структура корпоративного портфеля остается прежней — наибольшие доли в 36% и 26% приходятся на производственный и торговый сектора экономики.



Банк продолжил активную экспансию в розничном секторе, на конец отчетного периода портфель кредитов физическим лицам составил 40,5 млрд рублей, прибавив 23% с начала года. При этом в третьем квартале темпы роста достигли 10,2% против 6,9% в среднем по сектору. В квартальном соотношении основным драйвером роста стала ипотека, увеличившаяся на 2,7 млрд рублей до 27,6 млрд рублей благодаря популярности партнерских ипотечных программ и снижению по ним процентной ставки на 50 б.п. Потребительские кредиты, кредиты на приобретение автомобилей и кредиты по банковским картам прибавили за квартал 8,3%, достигнув в совокупности 12,9 млрд рублей.



Качество кредитного портфеля в отчетном квартале незначительно снизилось — доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле до вычета резервов расширилась на 41 б.п. и составила 10,75%. В корпоративном кредитном портфеле некоторое ухудшение качества связано, в основном, с появлением просроченной задолженности у одного из клиентов в сегменте среднего бизнеса, большая часть которой уже покрыта резервами. Причиной увеличения проблемной задолженности в розничном портфеле стала техническая просрочка по платежам по ипотеке. По состоянию на 1 ноября 2013 года практически вся её сумма была погашена заемщиками.



Банк продолжал проводить отчисления в резервы под обесценение кредитного портфеля — в третьем квартале они составили 1,3 млрд рублей. В результате стоимость риска достигла 3,1% в годовом исчислении. В основном банк досоздавал резервы по ранее просроченным крупным корпоративным кредитам — коэффициент покрытия резервами проблемных ссуд юридическим лицам превысил 100%. В целом покрытие резервами проблемной обесцененной или просроченной свыше 1 дня задолженности составило 97%, а данный показатель по кредитам, просроченным свыше 90 дней, — 108%.



Средства клиентов с начала года выросли на 4,1% до 170,5 млрд рублей. В третьем квартале банк снижал ставки по розничным депозитам, а также не проводил агрессивной политики при конкуренции за средства корпоративных клиентов, сосредоточившись на использовании имеющейся ресурсной базы. В результате портфель корпоративных депозитов и расчетных счетов практически не изменился в квартальном отношении и составил 61,6 млрд рублей. При этом в его структуре произошел сдвиг в пользу текущих счетов, остатки на которых выросли на 2,7% до 36,8 млрд рублей. Средства частных клиентов выросли за квартал на 1,3% до 108,9 млрд рублей, в основном, за счет продолжающегося притока срочных депозитов, составившего за 3 месяца 3,5 млрд рублей.



Капитал банка с начала года увеличился за счет капитализации прибыли на 3,9% до 21,6 млрд рублей. Достаточность капитала первого уровня на отчетную дату составила 11,4%, а капитала первого и второго уровня — 13,2%. Снижение показателя достаточности капитала первого и второго уровня связано с погашением в третьем квартале субординированного кредита, привлеченного в 2008 году от немецкого и голландского институтов развития DEG и FMO.



Процентные доходы банка за 9 месяцев 2013 года выросли на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 14,0 млрд рублей, в первую очередь благодаря увеличению доли розничного кредитования в структуре кредитного портфеля и росту доходной ставки по кредитам. За тот же период процентные расходы прибавили 30,8% до 7,2 млрд рублей на фоне общего увеличения в начале года стоимости привлеченных средств клиентов на рынке. Однако за последние три месяца темпы роста стоимости ресурсов замедлились до 3,5% против 6,1% во втором квартале текущего года, что положительно сказалось на динамике чистого процентного дохода, увеличившегося за третий квартал на 8,3% и составившего 2,4 млрд рублей (+2,6% во втором квартале 2013 года). В целом чистый процентный доход за истекшие три квартала вырос по сравнению с результатом за 9 месяцев 2012 года на 2,6% до 6,8 млрд рублей. Чистая процентная маржа продолжила восстанавливаться, достигнув в третьем квартале планового уровня 4,5%. Рост доходности чистых работающих активов за прошедшие три месяца до 11,80% (+34 б.п. за квартал) в очередной раз опередил увеличение стоимости фондирования, составившей 5,14% (+10 б.п. за квартал). В результате чистый процентный спред в третьем квартале расширился на 24 б.п. и достиг 6,66%.



Комиссионный доход банка за 9 месяцев 2013 года составил 4,0 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В составе комиссий увеличилась доля расчетных операций и операций с банковскими картами (30% и 26% на конец третьего квартала). Постепенно восстанавливается комиссионный доход от операций по инкассации (+5% за квартал). При этом комиссионные расходы банка росли опережающими темпами и составили за прошедшие три квартала 0,5 млрд рублей (+56% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2012 года). В результате чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2013 года сократился против показателя за аналогичный период прошлого года на 4,5% до 3,6 млрд рублей (за последний квартал +2,60% до 1,25 млрд рублей).



В третьем квартале 2013 банк улучшил показатель операционного дохода до вычета резервов на 3,8% до 3,8 млрд рублей, в первую очередь, благодаря росту процентной составляющей. Доля непроцентных доходов в общем объеме операционного дохода в третьем квартале 2013 года составила 36,4%.



Операционные расходы удалось сохранить неизменными на уровне 2 квартала текущего года в объеме 2,1 млрд рублей. Показатель за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,1%, в результате чего объем операционных расходов составил 6,4 млрд рублей. Структура затрат остается стабильной, порядка 60% из них приходится на затраты на персонал. Показатель отношения затрат к доходам до вычета резервов в третьем квартале улучшился на 218 б.п. и достиг 56,0%. За 9 месяцев отношение затрат к доходам составило 58,0%.



Операционная прибыль банка до вычета резервов третий квартал подряд демонстрирует положительную динамику. За прошедшие три месяца результат увеличился на 9,3% до 1,7 млрд рублей, что подтверждает способность бизнес-модели банка генерировать стабильный операционный доход. Продолжает восстанавливаться показатель отношения прибыли до вычета резервов и налогов к капиталу, за квартал он увеличился на 234 б.п. до 31,2%. Для завершения досоздания резервов по ранее обесцененным кредитам банк сохранил достаточно высокий уровень отчислений в резервы. В результате чистая прибыль сократилась по сравнению с результатом за 9 месяцев 2012 года на 57% и составила 768 млн рублей, обеспечив рентабельность капитала 4,8%. Квартальная чистая прибыль выросла на 31,4% до 247 млн рублей.