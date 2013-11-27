Банк «Возрождение» аккредитовал в Краснодаре жилой комплекс «Народный» компании «Агентство развития Краснодарского края»

Банк «Возрождение» аккредитовал в Краснодаре строящийся объект в жилищном комплексе «Народный» компании «Агентство развития Краснодарского края».



Покупатели жилья в комплексе могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2013» при минимальном размере первоначального взноса — от 10% стоимости жилья, с фиксированной процентной ставкой на весь срок кредитования — 12,5%, с максимальным сроком кредита — до 30 лет. Срок принятия решения банком о предоставлении кредита либо отказе в кредитовании — от 1 до 3 дней, положительное решение по заявке действует 2 месяца. Частичное или полное погашение осуществляется без моратория и комиссии.



Жилищный комплекс «Народный» — это новый микрорайон с развитой инфраструктурой, расположен недалеко от транспортных развязок. На территории комплекса имеется автостоянка, спортивные площадки, магазины и кафе.



Банк «Возрождение» обеспечивает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита, в частности: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита на банкоматах банка, Интернет-банкинг и мобильное приложение на телефоне.



Справка о компании

ОАО «Агентство развития краснодарского края» создано в 2008 году по инициативе Администрации Краснодарского края. За несколько лет зарекомендовало себя социально ответственной компанией. С момента своего создания активно сотрудничает с Администрацией Краснодарского края по реализации государственных социальных программ в сфере жилищного строительства.