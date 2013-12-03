Алексей
("Возрождение")
03.12.2013 12:10
Специальный счет для нужд региональных операторов, ТСЖ, жилищных и потребительских кооперативов
Банк «Возрождение» начал осуществлять расчетное обслуживание в рамках Договора специального банковского счета для формирования и учета фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Владельцем специального счета может стать региональный оператор, ТСЖ, а также жилищный или иной потребительский кооператив, осуществляющий управление многоквартирным домом.
0 комментариев
729 просмотров