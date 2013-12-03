Специальный счет для нужд региональных операторов, ТСЖ, жилищных и потребительских кооперативов

Банк «Возрождение» начал осуществлять расчетное обслуживание в рамках Договора специального банковского счета для формирования и учета фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.



Владельцем специального счета может стать региональный оператор, ТСЖ, а также жилищный или иной потребительский кооператив, осуществляющий управление многоквартирным домом.