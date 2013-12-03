Новый гипермаркет «Глобус» стал клиентом банка «Возрождение»

Открывшийся 30 ноября в Красногорском районе гипермаркет международной сети Globus стал клиентом банка «Возрождение».



ООО «Гиперглобус» — российское подразделение международной сети гипермаркетов Globus является системным клиентом банка с 2008 г. С компанией заключен централизованный договор на оказание услуг по инкассации и пересчету денежной выручки.



«Служба инкассации банка „Возрождение“ является одной из крупнейших в Московском регионе. Наличие собственной инкассаторской службы банка позволяет устанавливать нашим клиентам выгодные тарифы, при высоком качестве обслуживания. Также банк использует в своей работе современные технологии и технику, отвечающие высоким стандартам крупных иностранных компаний, позволяющие учитывать специфику работы магазинов формата гипер- и супермаркет», — прокомментировала Людмила Гончарова, заместитель председателя правления банка «Возрождение».



Представители банка «Возрождение» поздравили руководство ООО «Гиперглобус» с открытием в России еще одного магазина, поблагодарили за многолетнее партнерство и доверие, в очередной раз подтвержденное выбором банка для оказания услуг по инкассации и пересчету денежной выручки.



Справка о компании

ООО «Гиперглобус» — российское подразделение международной сети гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России. Всего сеть насчитывает 68 продовольственных гипермаркетов. Гипермаркеты «Globus» — это продукты исключительной свежести и качества, низкие цены, европейский сервис и высококвалифицированный персонал. В компании работают 35 000 сотрудников.