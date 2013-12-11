Вклад «Комфортный» от банка «Возрождение»

Банк «Возрождение» начал прием вклада «Комфортный» на срок от 6 месяцев до 3 лет с возможностью частичного снятия и пополнения.



Процентные ставки по вкладу зависят от срока реального нахождения средств во вкладе и от суммы вложения. Максимальная ставка по вкладу составляет 9,25% годовых в рублях (при условии капитализации процентов эффективная доходность составит до 10,33% годовых). Для ряда льготных категорий клиентов предусмотрен повышенный размер процентных ставок.



Проценты по вкладу могут капитализироваться либо перечисляться на счет банковской карты или другой счет, открытый в банке. После каждой капитализации доходность вклада возрастает, поскольку в следующем месяце проценты начисляются на основную сумму вклада и ранее начисленные проценты. Если клиент расторгает вклад досрочно, проценты также начисляются по плавающей ставке. При необходимости возможна безналичная конверсия денежных средств.



Пополнение вклада возможно круглосуточно через банкоматы банка, Интернет и мобильный телефон — для этого вкладчикам предоставляется бесплатная дебетовая банковская карта.



Так же возможно пополнение вклада путем безналичного зачисления на счет вклада заработной платы, пенсий и других выплат. Минимальная сумма пополнения наличными — 1 000 рублей/50 долларов США/50 евро, сумма безналичных поступлений не ограничивается.