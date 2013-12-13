Банк «Возрождение» выиграл аукционы на сотрудничество с Администрациями районов Московской области

Победой банка «Возрождение» завершились в ноябре 2013 г. аукционы на оказание банковских услуг в 2014 году Финансовым управлениям и Администрациям следующих муниципальных образований Московской области:



- Истринского, Ленинского, Шатурского, Каширского муниципальных районов;

- городского поселения Мытищи;

- городских округов Железнодорожный и Химки.

Имея разветвленную сеть офисов и широкий спектр оказываемых услуг, включающий собственную службу перевозок, банк «Возрождение» традиционно, на протяжении уже не одного года, сотрудничает со многими Администрациями муниципальных образований Московской области.



«Надежность банка, подтвержденная годами успешной деятельности, комплексное банковское обслуживание, отзывчивость, с которой банк подходит к оказанию услуг клиентам, а также справедливая ценовая политика банка — это причины, по которым банк „Возрождение“ становится победителем», — прокомментировала Ирина Семенова, начальник департамента корпоративного бизнеса.