Банк «Возрождение» и Торгово-промышленная палата Московской области подписали Соглашение о сотрудничестве

16 декабря в здании ТПП РФ состоялось заседание Президиума Правления Торгово-промышленной палаты Московской области (далее — ТПП МО). В рамках мероприятия между банком «Возрождение» и ТПП МО было подписано Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие предпринимательской активности в Московской области, в том числе, совместное проведение тематических мероприятий, широкую информационную поддержку по всем актуальным направлениям для развития бизнеса Подмосковья, повышение финансовой грамотности руководителей бизнеса.



С приветственным словом к собравшимся обратился Президент ТПП МО Игорь Куимов. В своей речи он отметил значимость банка «Возрождение» в Подмосковном регионе и высоко оценил работу, которую банк проводит с предприятиями малого и среднего бизнеса.



«Банк „Возрождение“ и ТПП МО исторически связывают тесные партнерские отношения, у нас общая родина и общие задачи. Нашим ключевым приоритетом является создание предприятиям Московской области максимально комфортных условий для эффективного развития своего бизнеса. Подписанное сегодня Соглашение только укрепит наше взаимодействие, направленное на улучшение предпринимательского климата в Подмосковье», — отметила заместитель председателя правления Людмила Гончарова, подписавшая Соглашения со стороны банка.



В рамках мероприятия для членов ТПП МО была проведена презентация банка «Возрождение», посвященная актуальным возможностям развития бизнеса, которые банк предлагает, в том числе, в тесном партнерстве с государственными организациями инфраструктуры поддержки МСП Московской области.



«Мы стараемся своевременно доводить до своих клиентов весь спектр возможностей, которые существуют в рамках господдержки малого бизнеса. Сегодня с помощью банка „Возрождение“ наши клиенты получают долгосрочное доступное финансирование, решают вопросы дефицита ликвидного залога, а также участвуют в программах субсидирования фактически понесенных затрат на развитие бизнеса», — отметил в своей презентации спикер банка Алексей Веселов.



Подписание Соглашения между банком «Возрождение» и ТПП МО — значимое событие для развития бизнеса в Московской области. Соглашение позволит с большей эффективностью, используя филиалы банка и ТПП, широко представленные в Подмосковье, доводить до предпринимателей информацию об актуальных инструментах господдержки бизнеса, программах развития предпринимательства в области, а также финансовых инструментах и услугах банка, направленных на развитие бизнеса.