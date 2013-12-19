Банк «Возрождение» аккредитовал 4 строящихся объекта ЗАО «ГК «ЕДИНСТВО»

Банк «Возрождение» аккредитовал в городе Рязань 4 строящихся объекта в жилых комплексах «Видный», «Ломоносов», «Голицын» и «Гагарин» строительной компании ЗАО «Группа компаний «ЕДИНСТВО».



Покупатели жилья в комплексах могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2013» при минимальном размере первоначального взноса — 10% от стоимости жилья, с фиксированной процентной ставкой на весь срок кредитования — 12,5%, с максимальным сроком кредита — до 30 лет. Сроки принятия банком решения по кредитной заявке — от 1 до 3 дней, положительное решение по заявке действует 2 месяца. Частичное или полное погашение осуществляется без моратория и комиссии.



Жилые комплексы расположены в разных районах города с развитой социальной инфраструктурой. Квартиры в ЖК «Ломоносов», «Видный» и «Голицын» оборудованы настенными газовыми котлами. На территории ЖК «Гагарин» предусмотрена подземная автостоянка. Все объекты оснащены площадками для отдыха детей и пандусами при входных группах.



Банк «Возрождение» обеспечивает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита на банкоматах банка, Интернет-банкинг и мобильное приложение на телефоне.



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