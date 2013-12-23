Банк «Возрождение» предоставляет льготные условия кредитования клиентам ОАО «Мосэнергосбыт»

Банк «Возрождение» и ОАО «Мосэнергосбыт» запускают совместную программу по предоставлению льготных условий кредитования клиентов, которые своевременно и в полном объеме оплачивают счета за электроэнергию.



«Для того чтобы воспользоваться данным предложением при получении кредита в нашем банке, клиентам „Мосэнергосбыта“ достаточно будет предоставить оплаченный счет за электроэнергию. Таким образом, отсутствие просроченных платежей за электричество дает возможность получить кредит на льготных условиях кредитования», — комментирует Евгений Дмитриев, начальник департамента розничного бизнеса банка «Возрождение».



«Такое предложение должно заинтересовать наших клиентов. Оно демонстрирует преимущества своевременной оплаты услуг, оказанных нашей компанией», — отмечает заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Мосэнергосбыт» Сергей Скворцов.



Справка о компании

ОАО «Мосэнергосбыт» — одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Москвы и Московской области. Клиентская база ОАО «Мосэнергосбыт» включает более 275 тыс. потребителей — юридических лиц и 6 млн 690 тыс. потребителей — физических лиц. ОАО «Мосэнергосбыт» оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. Контрольный пакет акций компании принадлежит ОАО «Интер РАО».