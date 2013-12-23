Банк «Возрождение» признан лучшим в области информационной безопасности

19 декабря состоялась IX Церемония вручения Национальной банковской премии, организованной Ассоциацией российских банков.



По итогам 2013 года банк «Возрождение» отмечен дипломом и статуэткой «За профессиональную организацию информационной безопасности».



«Мы придаем огромное значение внедрению инновационных разработок в области банковских технологий, в том числе по информационной безопасности. Кропотливая работа в этом направлении позволяет нам — банку с разветвленной филиальной сетью по всей стране — сохранять доверие наших клиентов, а это почти два миллиона компаний и частных лиц», — отметил заместитель председателя правления банка Александр Болвинов.



Торжественная церемония награждения национальной банковской премией состоялась в Москве, в культурно-развлекательном центре «Арбат».