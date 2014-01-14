Дополнительному офису № 3 Волгодонского филиала банка «Возрождение» исполнилось 10 лет

Дополнительный офис № 3 Волгодонского филиала банка «Возрождение» в Цимлянске отметил свое 10-летие.



В дополнительном офисе № 3 ведется расчетно-кассовое обслуживание жителей и предприятий Цимлянска и Цимлянского района, принимаются коммунальные платежи, совершаются операции с валютой и пластиковыми картами, денежные переводы по системам «Вестерн Юнион» и «Контакт», кредитование физических и юридических лиц, а также выдача банковских гарантий. Для обслуживания клиентов в офисе имеется два кассовых узла и банкомат.



«Сегодня у нас высокотехнологичный, многофункциональный офис, оказывающий весь спектр услуг банка „Возрождение“. Просторное помещение позволяет качественно обслуживать всех посетителей, — отмечает начальник дополнительного офиса Светлана Тележникова. — Крайне важно уделять каждому клиенту достаточное количество внимания и времени, так как отношения с клиентами лежат в основе стратегии банка „Возрождение“. Банк выстраивает их на принципах отзывчивости, человечности и надежности и благодаря этому хорошо известен в городе и за его пределами. На сегодняшний день нашими клиентами являются более 8 тысяч жителей Цимлянска и Цимлянского района».