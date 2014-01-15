Сотрудники ОАО «Останкинский молочный комбинат» могут оформить кредиты в банке «Возрождение» на льготных условиях

Банк «Возрождение» заключил соглашение о сотрудничестве с ОАО «Останкинский молочный комбинат», в рамках которого сотрудники предприятия смогут воспользоваться льготными условиями кредитования. Работники компании — более 1000 человек — получили возможность оформить на специальных условиях ипотечные, авто и потребительские кредиты.



«Останкинский молочный комбинат — крупнейшее столичное предприятие, производящее высококачественную молочную продукцию, которое в настоящее время является старейшим предприятием молочной отрасли г. Москвы. Для нас важно, что мы можем оказать поддержку сотрудникам этого социально значимого предприятия, предложив им льготные условия кредитования», — прокомментировал Евгений Дмитриев, начальник департамента розничного бизнеса банка «Возрождение».



Справка о компании

ОАО «Останкинский молочный комбинат» — В 1992г. ОМК начал самостоятельную хозяйственную деятельность, наращивая объемы производства, которые достигли 600 тонн переработки молока в сутки.



В начале 90-хх гг. ХХ в. на ОМК впервые в Москве были выпущены отечественные питьевые йогурты. В течение двух десятилетий ОАО «Останкинский молочный комбинат» являлся лидером по продажам пастеризованного молока в Москве.



В настоящее время основными торговыми марками ОАО «ОМК» являются ТМ «36 копеек», «Останкинское», дизайны которых содержат элементы, известные покупателю с советских времен.



С 2008 г. ОАО «Останкинский молочный комбинат» входит в состав украинско-голландского холдинга «Милкиленд» — крупнейшего производителя молочной продукции и сыра в Украине.